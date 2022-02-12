السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نتائج اجتماع النائب البابوي لإيبارشية سيدني مع مجمع الكهنة

مطران لندن
مطران لندن

أصدرت إيبارشية سيدنى وتوابعها بياناً صباح اليوم السبت أعلنت فيه نتائج أهم النقاط الرئيسية التى أسفر عنها إجتماع الأنبا أنجيلوس، مطران لندن والنائب البابوي لإيبارشية سيدنى وتوابعها بأستراليا " أون لاين " جاء الأجتماع  مع كل من الانبا دانييل أسقف سيدنى ومجمع كهنة الإيبارشية.

وأكد مطران لندن خلال الإجتماع على ضرورة  حتمية وأهمية ارتداء الزى الكهنوتى فى جميع الأوقات ، كما ناقش الاجتماع الأمور الخاصة بالكهنة مثل تنظيم مواعيد الاجازات وخدمات الشباب الروحية وإعداد النهضات الروحية لعام ٢٠٢٢ .

كما أكد الأنبا أنجيلوس ان صياغة دستور الإيبارشية  الجديد هو استكمال للدستور المصاغ بمعرفة لجنة الأمناء المؤقتون فى عهد الأنبا تادرس مطران بورسعيد ، النائب البابوي السابق للايبارشية ، ومن المقرر انعقاد الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير الجارى .

أزمة الأنبا دانييل

وتعود أزمة الأنبا دانييل حينما عُرضت المخالفات المالية والإدارية والروحية على البابا شنودة الثالث، وعلى إثرها اتخذ قرارًا باستدعائه للقاهرة وخضوعه للتأديب بقرار بابوى فى ديسمبر 2008، تمهيدًا لقرار المجمع المقدس عام 2009، وبالفعل قضى قرابة 4 سنوات مستبعدًا من الخدمة.

وفي أغسطس 2012، بعد رحيل البابا شنودة بـ 6 أشهر، طلب الأنبا دانييل العودة إلى سيدن، فقام الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك، آنذاك، بتشكيل لجنة لبحث عودة الأسقف مجددًا للخدمة، وبعد مباحثات مع عدد من أراخنة أستراليا، طرح الأنبا باخوميوس مطالب الأراخنة في سيمنار المجمع المقدس لتصويت الأساقفة عليه، وانتهى المجمع بعودته إلى إيبارشيته.

وتجددت أزمة الأنبا دانييل أسقف سيدني، في عام 2019 بسبب سوء إدارته الروحية والإدارية والمالية للايبارشية وبيعه بعض ممتلكات الإيبارشية.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا في 2020 بتكليف وفد بابوي من الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن أسقف نقادة ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، بالسفر إلى سيدني وعقد اجتماعات مع أراخنة وشعب ولجان الإيبارشية وتقديم تقرير مفصل له.

وعقب اطلاع البابا على تقرير الوفد، أصدر قداسته قرارًا بابويًا في مطلع الشهر يناير  لعام 2020 للأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بالإشراف الكامل على إيبارشية سيدني بأستراليا.

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وائل لطفي

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