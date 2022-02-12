بالتزامن مع «البحث عن علا».. كيفية البحث عن عمل جديد بعد الانفصال

تصدر مسلسل “البحث عن علا” محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي تجسده الفنانة هند صبري، حيث تدور الأحداث حول زوج قرر التخلي عن زوجته وتطليقها، يناقش معها الأمر ويخبرها بقراره، ثم يترك لها منزل الزوجية، وتحاول الزوجة تجاوز هذه الصدمة عن طريق الانخراط في العمل.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ fustany” حياة جديدة بعد الطلاق، كيفية البحث عن عمل إذا لم تكن قد عملت من قبل.

توقف عن لوم نفسك

إلقاء اللوم على نفسك لن يقودك إلى أي مكان، وسيصعّب عليك المضي قدمًا في حياتك، وبدلاً من ذلك اعترف بما حدث وأبدأ في التفكير في الطريقة التي ستعيش بها حياتك، مثل العثور على وظيفة بعد عدم العمل لسنوات عديدة، وكيف سيكون لديك دخل ثابت لإطعام أطفالك، والجزء الأكثر أهمية هو كيف يمكنك أن تتعرف على نفسك، واستخدم هذا الوقت كرحلة لاكتشاف الذات لك ولأطفالك.

تعرف على الجديد الخاص بك

إذا لم تكن قد عملت من قبل أو إذا كنت معتادًا على العمل ولكنك قررت تخصيص كل وقتك لمنزلك وعائلتك، وهو أمر لا يجب أن تندم عليه، فأنت بحاجة إلى التعرف على نفسك مرة أخرى، اكتب قائمة بالأشياء أو الهوايات التي تهمك، وضع في اعتبارك الأشياء التي ستحفزك في فصلك التالي كخطوة أولى مهمة في تطوير حياتك المهنية.

وجود علاقات

إذا كنت تريد تجنب الجميع وتضع نفسك في فقاعة، دعني أخبرك أن هذا لن يساعدك وسيأخذك في الواقع بضع خطوات للوراء بينما تحاول المضي قدمًا، وقد تلاحظ أن ثقتك ليست كما كانت عليه من قبل، ويعتبر تكوين العلاقات أهم عامل في العثور على عمل واستعادة الثقة، ووجود علاقات تجعل البحث عن عمل أسهل.

كن دائمًا على دراية بميزانيتك الحالية

يجب أن تكون على دراية بميزانيتك الآن بعد أن أصبحت امرأة مستقلة، فأنت بحاجة إلى وظيفة توفر لك المال الذي سيفيدك أنت وأطفالك.

سيرة ذاتية

للتقدم لوظيفة، يجب أن يكون لديك سيرة ذاتية لإرسالها إلى الشركة التي تريد العمل فيها، وهذا بمثابة مقدمة مصغرة لك بحيث عندما تذهب إلى مقابلة، وإليك بعض الأشياء التي يجب عليك تضمينها في سيرتك الذاتية.

معلومات الاتصال والاسم

التعليم

قم بعمل قائمة بجميع الوظائف التي حصلت عليها (مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر)، بما في ذلك التواريخ إذا كنت تستطيع تذكرها.

قائمة بالمهارات والأدوات والشهادات ذات الصلة.

الإنجازات الأخرى ذات الصلة والعمل التطوعي.

اللغات التي تتحدثها بطلاقة.

لا تقيد نفسك

إذا كنت جيدًا في شيء ما ، فلا يتعين عليك العمل في شركة أو مكتب كبير. على سبيل المثال، إذا كنت تصنع طعامًا ممتازًا، فيمكنك بيعه أو تعليم دروس الطبخ للآخرين، إذا كنت فنانًا، ففكر في بدء عمل تجاري أو تعليم الآخرين كيفية إنشاء الفن كن منفتحًا على الوظائف التي ستفيدك ماليًا وعاطفيًا، لأن فعل ما تستمتع به له تأثير كبير على مزاجك.

كن صبورًا

يجب أن تتحلى بالصبر عند البحث عن الوظائف والتقدم إليها، وتعامل كل مقابلة على أنها تجربة تعليمية، حتى إذا لم يتم قبولك، فسيكون الكتاب التالي هو الذي تم قبولك فيه ابدأ في قراءة ومشاهدة المزيد من كتب ومقاطع الفيديو للمساعدة الذاتية خلال هذا الوقت لمساعدتك في الفصل التالي تذكر دائمًا أنه من المقبول تمامًا طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة.

وسائل التواصل الاجتماعي

اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة للأشخاص لمساعدة بعضهم البعض، يمكنك استخدام المعلومات المجانية على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك، مثل مدربي الأعمال ومدربين الحياة الذين يقدمون معلومات مهمة ستساعدك في حياتك اليومية وحياتك العملية والبحث عن عمل.