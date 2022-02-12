مصطفى قمر يبدأ تصوير «حكم نهائي» نهاية فبراير

استعدادًا لعرضه في رمضان..

يبدأ الفنان مصطفى قمر، نهاية فبراير الجاري، تصوير مسلسله الدرامي الجديد "حكم نهائي" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

ويواصل المخرج فهمي عبد العزيز، تحضيرات العمل من معاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن يدخل فريق العمل في معسكر مغلق خلال أيام للانتهاء من تصوير أكبر جزء من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان نظرًا لضيق الوقت المتبقي على انطلاق الموسم الرمضاني.

وتعاقد مصطفي قمر، على بطولة مسلسل "حكم نهائي" منذ أيام، ويشاركه البطولة كلا من؛ نضال الشافعي، مجدي كامل، نيرمين الفقي، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج فهمي عبدالعزيز، والمقرر عرضه في رمضان 2022.

وشارك مصطفى قمر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فارس بلا جواز"، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن من بينهم: بشرى، بيومي فؤاد، مي كساب، سليمان عيد، مي سليم، ويزو، شيري عادل، ندى موسى، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج معتز حسام.

وظهر في العمل عدد من ضيوف الشرف الذين يشاركون في المسلسل ومن أبرزهم؛ تيام مصطفى قمر، الذي شارك في حلقتين فقط، وقدم دور صعيدي، وأوس أوس.