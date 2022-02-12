السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم سيارتين بأسيوط

بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 في تصادم سيارتين بأسيوط

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل، بمدخل قرية الدارين بمركز أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل، ووقوع حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص رقم "2895 ي ط ا"، وأخرى ربع نقل رقم "ي أ ر 5812".

وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة "محمد.م.م" 25 عاما، و"محمد. أ. ش" 25 عاما، و"كريم.ر.م" 20 عاما، و"احمد.ع.ا" 25 عاما، و"مريم.ح.ج" 35 عاما، و"مينا.ا.ف" 13 عاما، و"كيرلس.ا.ف" 6 سنوات، و"فلوباتير.ا.ف" 3 سنوات، و"ندى.م.م" 19 عاما، و"مريم.أ.ف" 19 عاما، و"حمادة.ع" 25 عاما، و"دعاء.م.ح" 27 عاما.

ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، ورُفعت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

شخص مصرعة حادث تصادم يارتين ميكروباص وربع نقل قرية الدارين اسيوط مديرية امن أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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