ماذا يخبئ طالع نجوم الأهلي قبل مباراة الهلال؟

يلتقي غدًا النادي الأهلي بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، نظيره الهلال السعودي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

تقام بطولة كأس العالم للأندية بدولة الإمارات، حيث استطاع النادي الأهلي التفوق على فريق مونتري المكسيكي بهدف وحيد، وتأهل على أثره لنصف النهائي ليتلقى الهزيمة بهدفين من فريق بالميراس البرازيلي ليضرب موعد بعد ذلك مع نادي الهلال السعودي الذي خسر من تشلسي بهدف.

كما قررت اللجنة المنظمة للبطولة استخدام السعة الكاملة لمدرجات الإستاد، بدلًا من نسبة 30% المستخدمة في المباريات السابقة.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع النجوم أن يخبرنا بما يحمله علم الفلك، ففي السطور التالية نرصد بعضها وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد عبد المنعم

استطاع المدافع محمد عبد المنعم أن يتألق من المنتخب، الأمر الذي يؤهله لقيادة دفاع المارد الأحمر خلال مباراة الهلال غدًا.

محمد عبد المنعم فهو من مواليد برج الدلو، الذي يعيش فترة من النجاح على الصعيد المهني والعاطفي، فمن الممكن أن يحصد لقب رجل المباراة.

عمرو السولية:

يعد السولية من أعمدة النادي الأهلي والمنتخب المصري، فهو بمثابة رمانة الميزان بوسط الملعب، والمتحكم في إرسال الكرات من الدفاع للهجوم.

ينتمي نجم النادي الأهلي لبرج الحمل، والذي يعيش حالة من التذبذب على الصعيد المهني، والذي قد يعرقل الوصول للنجاح.

الهلال السعودي

محمد مجدي أفشه:

محمد افشه، من اللاعبين المميزين بهجوم النادي الأهلي، ويعتمد علية بيتسو موسيماني بشكل كبير، ولكن وفقًا لعلم الفلك، فقد يكون يوم الغد من الأيام الغير السعيدة على مواليد برج القوس الذي ينتمي إلية النجم محمد مجدي أفشه.

ينتمي نجم النادي الأهلي والمنتخب عمرو السولية، لبرج الحمل والذي يتسم بالهدوء، الأمر الذي يظهر بشكل كبير في المباريات الكبيرة، حيث جاءت توقعات خبيرة الابراج بالتوفيق على الصعيد المهني، بالإضافة الي نجاحات على الصعيد العاطفي.

محمد شريف:

يسعى نجم النادي الأهلي محمد شريف، في تحقيق الفوز من خلال إثبات أنه المهاجم الاول بمصر، ووفقا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، فمواليد برج الدلو الذي ينتمي إلية نجم المارد الأحمر يعيش حالة من التألق والنجاح.