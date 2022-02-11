نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022.. تساؤلات واستفسارات تدور في ذهن الطلاب وأولياء الأمور حول ميعاد النتيجة، وحظيت على مشاهدات عالية من خلال محرك البحث العالمي "جوجل" في الساعات القليلة الماضية.

وتعرض "الدستور" من خلال هذه السطور الرابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

يتاح لأولياء أمور طلبة 4 ابتدائي معرفة نتيجة أبنائهم خاصة بعد حدوث جدل واسع من خلال موقع التواصل الاجتماعي نتيجة تطوير مناهجهم في الفصل الدراسي الأول في العام الحالي 2021-2022 حيث يتاح الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بإتباع الخطوات الآتية:-

- قم بالدخول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية عبر هذا الرابط (من هنا).

- قم باختيار قائمة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

- ثم قم بكتابة بيانات الطلاب الشخصية بالتفصيل.

- القيام بتدوين رقم جلوس الطالب وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية.

- اضغط على زر الاستعلام.

- ظهور جميع درجات الطلبة في الامتحان بالتفصيل.

ميعاد إعلان نتيجة الصف 4 الابتدائي 2022

لم يتم تحديد ميعاد لإعلان نتائج طلاب 4 ابتدائي رسميا وذلك حتى الآن ومن المفترض أن يتم إعلانها رسميا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني وذلك عقب انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات وكذلك مراجعة الكشوف لحصول كل طالب على حقه في الدرجات.

شكل تقييم نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن التقييم الجديد لطلبة الصف الرابع الابتدائي حيث يتم الإعلان لمستوى الطلبة ومدى استيعابهم وفهم المهارات والمناهج وليس الدرجة كما هو معتاد وهي (لون الأزرق، لون الأصفر، لون الأخضر، لون الأحمر).