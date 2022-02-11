الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيداع موظف أمن متهم بهتك عرض طفلة مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

‏قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى، رئيس المحكمة، إيداع موظف أمن بمستشفى بنها الجامعى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية 45 يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية ومدى مسئوليته عن أفعاله وبيان عما إذا كان قد سبق وأن أصيب بثمة مرض عقلى أو نفسى وإعداد تقرير مفصل بحالته النفسية والعصبية والعقلية.  

كما طلبت المحكمة إرفاق صورة ضوئية من كافة مصوغات تعيينه بما فيها الكشف الطبى عليه وقت تقدمه لوظيفة فرد أمن بالجامعة، وحددت المحكمة جلسة شهر مايو المقبل لنظر القضية، لاتهامه بارتكاب جريمة استدراج طفلة عمرها 10 سنوات فوق سطح إحدى العمارات بمنطقة اتريب ببنها وقام بهتك عرضها حتى غابت عن الوعى، فيما دفع محامى المتهم بأنه مريض نفسى وأنه يتم علاجه نفسيا وعقليا.

 كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور قسم بنها يفيد تلقيه بلاغا من ربة منزل بقيام موظف 35 سنة باستدراج نجلتها الطفلة 10 سنوات إلى سطح إحدى العمارات بمنطقة أتريب وقام بهتك عرضها وفر هاربا. 

 انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى مكان الواقعة وتم تفريغ الكاميرات في موقع الحادث ومعرفة من دخل وخرج من العقار وقت ارتكاب الواقعة، حيث تبين وجود شخص قام بركن سيارته واصطحب الطفلة المجنى عليها إلى العمارة محل الواقعة وبعد فترة خرج منها بمفرده ثم خرجت الطفلة بعدة بمدة كبيرة وهى تصرخ ثم سقطت على الأرض في غيبوبة.‏ 

الكشف الطبى القليوبية طفلة محكمة جنايات الصحة النفسية مديرية أمن القليوبية هتك عرض طفلة

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