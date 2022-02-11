غرفة السياحة: 50% من الشركات العاملة بموسم العمرة أنهت الإجراءات التنفيذية

أعلنت غرفة شركات السياحة، أن 50% فقط من 1381 شركة سياحة وثقوا عقود العمرة مع الوكلاء السعوديين بالغرفة، حيث تم تفعيل البوابة المصرية للعمرة أمامهم، ويمكنهم البدء في إضافة برامجهم للمعتمرين.

وطالبت الغرفة، فى منشور عمم على جموع الشركات، بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة الخاصة بسداد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة، وتقديم أصل إيصالات السداد، وأصل الضمان المالي للعمرة (خطاب ضمان أو شيك نقدي مقبول الدفع) للإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والأثار، وكذا رفع صورة عقد العمرة المفعل من وزارة الحج والعمرة السعودية.

وفي ذات السياق، أهابت الغرفة بالشركات العاملة في العمرة بسرعة إنهاء الإجراءات، للتفعيل على البوابة المصرية للعمرة ومراجعة برامج العمرة المقدمة من الشركات، حيث تم البدء فى مراجعة البرامج العمرة منذ أمس الخميس.

وأشارت، إلى أن أقصي موعد لمراجعة الطاقة التشغيلية الخاصة لرحلات العمرة الخاصة بشهر رجب ستكون يوم 5 شعبان 1443 هـ، وأقصي موعد لعودة معتمري رحلات الطاقة التشغيلية الخاصة بشهر شعبان هو 10 رمضان 1443 هـ.

وأوضحت لغرفة، أنه في حال رغبة الشركات في ضم الطاقة التشغيلية الخاصة بشهري رجب وشعبان معا لتنفيذهما بشهر شعبان، فإنه يجب علي الشركة التقدم بطلب عبر البوابة المصرية للعمرة ابتداء من يوم 2 شعبان 1443هـ، لتنفيذ الرغبات الخاصة بضم الطاقة التشغيلية، على أن يكون أقصي موعد لعودة تلك الرحلات هو آخر يوم بشهر شعبان 1443 هـ.

ولفتت، إلى أنه يتم توجيه ملف العمرة للمراجعة عبر البوابة قبل تاريخ السفر بحد أقصى 7 أيام وبحد أدني 48 ساعة، وإن أقصي موعد لتوجيه ملفات العمرة للمراجعة عبر البوابة في أيام العمل الرسمية سيكون ابتداء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.