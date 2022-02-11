الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة شركات السياحية تكشف آليات التعامل مع المعتمرين المصابين بكورونا

المعتمرين المصابين
المعتمرين المصابين بكورونا

كشفت غرفة شركات السياحة، اليوم، الآليات الخاصة بالتعامل مع المعتمرين المصابين بفيروس كورونا، موضحة، برئاسة نادر الببلاوي، كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن من خلال خطاب رسمي تم تعميمه على الشركات السياحية، وحصلت «الدستور» علي نسخة منه.

وتضمنت الإجراءات الخاصة بالمعتمرين المصابين بفيروس كورونا التالي:

في حالة إيجابية مسحة P.C.R للمشرف المرافق للمجموعة، فإنه سيتم سفر المعتمرين المرافقين له، علي أن يقوم الوكيل السعودي بكافة إجراءات استقبال وتسكين المعتمرين، ويسمح للشركة باستبدال المشرف بمشرف آخر لديها للحاق بالمجموعة.

وستقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إيجابية مسحة المشرف، وفي حالة ثبوت عكس ذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه الشركة المخالفة. 

يشار إلى أن غرفة الشركات السياحية أعلنت، اليوم، عددًا من الإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة لهذا الموسم، استعدادًا لسفر المعتمرين، وذلك في ضوء الجهود لمبذولة من الغرفة لتسهيل وتيسير الإجراءات أمام الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة لموسم 1443 هـ/ 2022 م.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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