الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل غلق شارع الهرم اليوم.. وخريطة التحويلات المرورية

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تستعرض الدستور التحويلة المرورية البديلة بعد غلق شارع الهرم اليوم، حيث تتابع  إدارة المرور بالجيزة، من خلال غرف الطوارئ، عملية غلق كلي لشارع الهرم فى تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجه لفندق أوروبا" وذلك ابتداء من اليوم الجمعة وحتى انتهاء الأعمال للقيام بعمليات إنشاء محطة مترو الطالبية بعدما تم تسليم موقع الأعمال الى الشركة المنفذة ونشرت الخدمات الأمنية اللازمة لتيسيرحركة المرور ومنع التكدسات بالتزامن مع الغلق الكلي ومساعدة المواطنين في التوجه للطرق البديلة لشارع الهرم.

 التحويلة المرورية البديلة بعد غلق شارع الهرم اليوم

 سير السيارات  بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم .

-اتجاه السيارات  يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام .

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ووضعت  الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للخط الرابع لمترو الأنفاق، بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم،  وعينت مرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

يذكر أن غلق شارع الأهرام جاء فى ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة) وما يستلزم من غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية باتجاه ميدان الجيزة  تم تسليم موقع إنشاء محطة مترو الطالبية للبدء فيها.

لاستكمال تسليم مواقع محطات المترو.. غلق شارع الهرم كليا وتحويلات مرورية بديلة

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