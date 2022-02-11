الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 طرق لمكافأة نجلك المتفوق في الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بحث أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات على نتيجة الترم الأول التي تعد مؤشرًا للدرجات التي يمكن أن يحصل عليها الطفل بنهاية العام.

وفي السطور التالية نقدم طرقا يمكن من خلالها الاحتفاء بنجلك المتفوق.

بلاي ستيشن

إذا كان طفلك من عشاق ألعاب البلاي ستيشن، وكنت تحرمه من قضاء وقت طويل عليها أيام الدراسة نظرًا لرغبتك في تفرغه للمذاكرة، فالوقت قد حان كي تمنح ابنك فرصة اللعب كما يريد تقديرًا للمجهود الكبير الذي قام به خلال الدراسة، كما يمكن أن تشتري له أخر حديث، طالما أن وجوده لا يؤثر على تفوقه الدراسي.

إعداد حفلة

يمكن أن تقوم بإعداد حفلة تقتصر على الأهل المقربين، كما يمكن أيضًا أن تضم الحفلة عدد من أصدقائه الذين تفوقه مع الدراسة، تشجيعًا لهم جميعًا في الاستمرار بالنجاح والتفوق.

الهدية

كما يمكن أيضَا أن تقدم له هدية كموبايل حديث، ذلك لأن الوقت مناسب لتلبية المطالب التي كان يريدها الابن وكان الآباء يأجلونها للوقت المناسب الآن يمكن تقديمها في صيغة مكافأة وتقديرًا للمجهود الكبير الذي قدمه أثناء فترة الدراسة.

السفر

يمكن أن تفاجئ طفلك، بالترتيب للذهاب إلى أحد الدول الأخرى، أو المدن الأخرى داخل الدولة التي تعيش فيها، تعبيرًا منك عن سعادتك بتوفق نجلك في الدراسة، وقضاء وقت ممتع معًا يلغي الحواجز والمسافات بينكم.

اسمح له بالخروج مع أصدقاؤه

إذا كنت من الآباء الذين يحذرون على أبناءهم الخروج بمفردهم فإن الوقت مناسب لتقديم هذا كهدية له ولأصدقائه المتفوقين، مع معرفة الأماكن التي يقصدونها في جولتهم، ومعرفة موعد عودتهم أيضًا.

الشهاد تيرند جوجل السف التع الثانوية العامة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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