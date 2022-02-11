الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل نظافة وإصابة 2 إثر تصادم «ميكروباص وملاكي» شرق الإسكندرية

جثة
جثة

لقى عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، إثر تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي ، وتم نقلهم للمستشفى  لتلقى العلاج وجرى التحفظ على جثمان المتوفي في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتولت خدمات المرور رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة وإصابة اثنين من عمال النظافة، و لقي العامل " ا. ج"مصرعه نتيجة اصطدام ميكروباص به بشارع 6 اكتوبر بالعوايد وإصابة عاملين أخرين، وتم ضبط المتهم وإيداعه قسم منتزه ثالث  ويجري تحرير المحضر واستخراج تصريح الدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عامل تصادم ميكروباص أكتوبر مديرية أمن الإسكندرية وفاة وإصابة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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