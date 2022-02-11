«بيطري الشرقية» يُحصن 76 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت أعمالها في الثاني والعشرين من يناير 2022 م قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الأسبوعين الأول والثاني من الحملة بتحصين 76 ألف و490 رأس ماشية، ما بين تحصين 44ألف و 724 رأس أبقار ضد التهاب الجلد العقدي وتحصين 31 الف و766 رأس أغنام ضد جدري الأغنام وترقيم و تسجيل 3295 رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي و جدري الأغنام وتنفيذ 164 ندوة لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً علي المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين

ومن جانبه؛ أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء على مرضى الجلد العقدي و جدري الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.