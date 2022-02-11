الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 1300 مواطن ضمن قافلة علاجية في «الفشن» ببني سويف

القافلة
القافلة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة"

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بقرية لاجودة مركز الفشن، مكونة من 9 عيادات فى8 تخصصات الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام الأسنان والنساء والرمد الجلدية وتنظيم الأسرة ووسط إجراءات وقائية مشددة.

 وجرى الكشف على 1320 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم  94،معمل طفيليات 62،حالات الأشعة 3، استصدار 8 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 3حالات للمستشفى لاستكمال العلاج

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كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة أورام الصدر، تنظيم الأسرة النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100مواطنا

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وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي  الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف وزارة الصحة حياة كريمه قافلة طبية الدكتور محمد هاني غنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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