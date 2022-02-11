إدراج 4 مدن و 1590 قرية وتابع بكفر الشيخ ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

قال إسلام جبر ، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تم تم إدراج 4 مراكز جديدة بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهم سيدي سالم و دسوق وكفر الشيخ والحامول ، حيث يتم تطوير البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم والتموين وباقي القطاعات المختلفة في تلك المراكز وكذلك الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد منسق حياة كريمة، أن المرحلة الثانية تشمل مركز سيدي سالم والذي يشمل المدينة و 29 قرية أم و 415 تابع لها ، وكذلك مركز دسوق يشمل المدينة و 34 قرية أم و 260 تابع لها ، وكذلك مركز كفر الشيخ والذي يشمل المدينة و 47 قرية أم و 343 تابع لها، وأيضا مركز الحامول والذي يشمل المدينة و 14 قرية أم و 448 تابع لها ، وذلك بإجمالي 4 مدن و 1590 قرية وتابع في تلك المراكز.

وأوضح إسلام جبر ، أن المرحلة الأولي من المبادرة في كفر الشيخ قد شملت مركز ومدينة مطوبس و 205 قرية أم وتابع وهناك حاليا العمل في التطوير يجري علي قدم وساق منذ شهور عدة في مختلف المجالات، إذ تم نفض غبار الإهمال عن هذا المركز واقتحمه التطوير والتجديد والارتقاء بالخدمات وأيضا بوعي المواطنين هناك من خلال حملات ثقافية وتوعوية شاملة ، وذلك بتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومؤخرا ، عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لمناقشة الأعمال الجارية بمشروعات حياة كريمة بقرى مركز مطوبس، ومناقشة ما يتم إنجازه على أرض الواقع بحضور المهندس محمد سالم، مكتب رئيس مجلس الوزراء، وممثلي دار الهندسة، واستشاري رئاسة مجلس الوزراء، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، للمشروعات، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي وممثلي هيئة الابنية التعليمية ووزارة الاتصالات وجهاز تعمير الساحل الشمالي.

وجاء الاجتماع لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة نسب التنفيذ والوقوف على ما يتم بذله من مجهودات في سبيل إنجاز المشروعات المختلفة.

وتم مناقشة المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والتي من المقرر يتم الانتهاء منها 30 يونيو المقبل، وتشمل أعمال مد وتدعيم ومد خطوط مياه ورفع كفاءة وتوسعات محطات مياه لتصل القدرة إلى 1500 ل/ث، لتغطي مياه الشرب النظيفة كامل مركز مطوبس.

كما تمت مناقشة مشروعات الصرف الجارية سواء محطات المعالجة أو الروافع والشبكات والتي تجري بنسب تنفيذ 47٪ تقريبا كما تم مناقشة مشروع الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء سواء الروافع أو محطة المعالجة والتي سيتم استئناف العمل بها لتخدم 12 قرية رئيسية وتوابعها، ومحطة معالجة قمسيون شرق لخدمة باقي القرى والتوابع.

وتم التأكيد على خدمة جميع القرى والتوابع وامتدادات القرى المخدومة بخدمة الصرف الصحي مع نهاية أعمال المبادرة بمركز مطوبس.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات بعض معوقات التنفيذ بعدد من المدارس الجاري تنفيذها خاصة أعمال الصيانة ووضح حلول للبدء في التنفيذ مع مراعاة التنسيق أثناء التنفيذ بالنسبة للمدارس المقرر اجراء امتحانات نصف العام بها كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة ونسب التنفيذ حيث من المقرر انهاء كافة المشروعات قبل بداية العام الدراسي الجديد.