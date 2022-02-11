الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الكبير بالمنوفية.. و«النعمانى» قارئًا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، اليوم، على الهواء مباشرةً، شعائر صلاة الجمعة، من الجامع الكبير بقرية مجريا بمدينة أشمون، بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر، أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، حول "مخاطر الطلاق"، ويتلو القرآن القارئ طه النعماني.

في الوقت نفسه، يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، اليوم، بمسجد محمد علي بالقلعة بالقاهرة بعنوان: "مخاطر الطلاق".

ومن المقرر أن يؤدي صلاة الجمعة، ضيوف المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يبدأ غدًا ولمدة يومين، تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

ويشارك في أداء صلاة الجمعة، عدد من الأئمة الفلسطينيين المشاركين بالدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية.​

وشددت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

التليفزيون والإذاعة المصرية صلاة الجمعة الجامع الكبير محافظة المنوفية الدكتور أشرف فهمي

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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