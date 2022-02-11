الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022 من الكلمات البحثية الأكثر رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا نظرا لقلق أولياء الأمور والطلاب على نتائج الفصل الدراسي الأول 2021-2022.

ويستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة البحيرة وموعد اعلانها رسميًا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022

أكدت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن أوراق إجابة طلاب 3 إعدادي مازالت قيد التصحيح وأعمال الكنترول، وأنها تخضع حاليا لمراجعة ورصد بعض المواد الدراسية التي خضع الطلاب لامتحاناتها في الفصل الدراسي الأول.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل عقب اعتمادها رسميا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ونشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، كما يمكن الاطلاع عليها من خلال المدرسة المقيد بها الطالب.

وكانت قد عقدت الامتحانات وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار خطر كورونا المستجد بين الطلاب في المدارس.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي بالبحيرة

عقب إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة خلال الفصل الدراسي الأول 2021-2022، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب.

كتابة بيانات الطالب بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

تحديد الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات.

وكانت قد عقدت امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 15 يناير وحتى 3 فبراير الجاري وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار خطر عدوى كورونا.

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تعرض نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2022 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم مفصلة درجات مادة مادة خضع الطلاب لامتحاناتها في الفصل الدراسي الأول وليس بشكل مجمع وعرض المجموع الكلي للمواد الدراسية فقط، حيث يتم تقييم الطلاب بناء على مدى فهم المناهج الدراسية واستيعابها.

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