الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند إثر انقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات

انقلاب بوكس تأمين
انقلاب بوكس تأمين سيارة

أُصيب ضابط وأمين شرطة ومجند، اليوم الجمعة، أثناء تأدية عملهم، واستقلالهم سيارة شرطة تأمين السيارة ترحيلات بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم إسعاف المصابين بمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربي ووجود مصابين وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبيَّن انقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات بطريق أسيوط الغربي تجاه أسيوط قبل مدخل دمو ب 4 كم.

وتبيَّن إصابة كل من ملازم أول محمد إبراهيم رشاد، وتم إسعافه بمكان الحادث وأحمد محمد صبره 33 سنة أمين شرطة ومقيم بالوادي الجديد وحسني رمضان حسني 26 سنة، مجند ومقيم بالإسكندرية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ضابط أمين شرطة مجند سيارة ترحيلات القاهرة أسيوط الغربى إسعاف النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال