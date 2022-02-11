إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند إثر انقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات

أُصيب ضابط وأمين شرطة ومجند، اليوم الجمعة، أثناء تأدية عملهم، واستقلالهم سيارة شرطة تأمين السيارة ترحيلات بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم إسعاف المصابين بمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث بطريق القاهرة أسيوط الغربي ووجود مصابين وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبيَّن انقلاب بوكس تأمين سيارة ترحيلات بطريق أسيوط الغربي تجاه أسيوط قبل مدخل دمو ب 4 كم.

وتبيَّن إصابة كل من ملازم أول محمد إبراهيم رشاد، وتم إسعافه بمكان الحادث وأحمد محمد صبره 33 سنة أمين شرطة ومقيم بالوادي الجديد وحسني رمضان حسني 26 سنة، مجند ومقيم بالإسكندرية وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.