شرطة النقل تضبط 5421 قضية خلال يومين

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل، حملات مكبرة استهدفت ضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود الإدارة على مدار يومين عن والمواصلات من ضبط 5421 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.