«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأشار هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، بل يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، وسط أجواء قارسة البرودة، وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيتحسن نسبيا من غدا السبت وحتى أسبوع.

ولفتت إلى أن هناك شبورة مائية بدأت من الساعات الأولى من اليوم الجمعة ووصلت إلى ذروة كثافتها في الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة في بيانها، بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ووجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة، كالتالي:

درجات الحرارة اليوم:

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة غدًا السبت:

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 11 درجات.

درجات الحرارة بعد غدٍ الأحد:

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 12 درجات.