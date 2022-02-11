الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

طقس بارد
طقس بارد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وأشار هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، بل يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، وسط أجواء قارسة البرودة، وأشارت الهيئة إلى أن الطقس سيتحسن نسبيا من غدا السبت وحتى أسبوع. 

ولفتت إلى أن هناك شبورة مائية بدأت من الساعات الأولى من اليوم الجمعة ووصلت إلى ذروة كثافتها في الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة في بيانها، بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ووجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة، كالتالي:

درجات الحرارة اليوم:

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 19 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة غدًا السبت: 

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 5، وفى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 11 درجات.

درجات الحرارة بعد غدٍ الأحد:

في القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 12 درجات.

 

ارصاد الحرارة درجات الحرارة سقوط أمطار الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال