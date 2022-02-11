الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخطوط الجوية التونسية تعتزم تسريح أكثر من ألف موظف

الخطوط الجوية التونسية
الخطوط الجوية التونسية

تنطلق الخطوط الجوية التونسية ابتداء من السنة الحالية، في عملية تسريح أكثر من ألف من موظفيها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أوضح الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية، خالد الشلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أمس الخميس، أن عملية التسريح ستتواصل على مدى سنتين أو ثلاث سنوات.

وتسلّمت الخطوط الجوية التونسية طائرة جديدة تحمل اسم "سبيطلة" من نوع" إيرباص أ320 نيو "لتعزيز أسطولها وتطوير خدماتها بعد تسلّمها طائرة من نفس النوع خلال ديسمبر الماضي على أن يتم استكمال إجراءات اقتناء ثلاث طائرات جديدة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و 2023، في إطار برنامج اقتناءاتها الجديدة.


وذكرت الخطوط التونسية - في بيان إن الطائرة الجديدة ستدعم الأسطول الحالي للخطوط الوطنية، موضحة أن استلام الطائرة يمثل جزءا من خطة التجديد التي أعلنت عنها الشركة خلال السنوات الأخيرة .


وأَضافت أنّ "طائرة إيرباص أ320 نيو" تتميز بمقصورة جديدة و مجهزة بالكامل من أجل أن تمنح ركابها أكبر قدر من الراحة بفضل مساحتها الواسعة، كما توفر الطائرة الجديدة خدمة الإنترنت اللاسلكي (W-FI) وأحدث أنظمة الترفية على متن الطائرة، و تتسع مقصورة الطائرة الجديدة التي تعتبر من أفضل المقصورات المستغلة من قبل شركات الطيران في البحر الأبيض المتوسط ل 12 راكبا على درجة الأعمال و 138 راكبا على الدرجة الاقتصادية .


وأوضحت أنه تم تصميم طراز طائرة أ320 نيو وفق أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد ويتميز تصميمها بأطراف الأجنحة المعروفة باسم sharklets الهوائية التي توفر اقتصاد في حجم استهلاك الوقود بنسبة 20 % ، وتمكّن من التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة مع الجيل السابق من طائرات إيرباص.

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