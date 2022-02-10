رسومات للأطفال عن الحضارة المصرية وتفتيش على المنشآت الفندقية.. حصاد أنشطة وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل علمًا تذكاريًا و40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية فى مصر، والتي رسمها 40 تلميذًا من الصف الأول الابتدائي ومعلمهم بمدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن”، في قرية توري دي لا رينا بإشبيلية بإسبانيا.

وجاءت هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية علم المصريات وولع العالم بالحضارة المصرية العريقة، حيث قام معلم المدرسة بتقديم إبداعات التلاميذ عبر السفارة الإسبانية بالقاهرة لإهدائها للمتحف، ما يعكس حرص السفير الإسباني رامون كسارس على دعم العلاقات المصرية الإسبانية وزيادة تعرف الشعب الإسباني .

https://www.dostor.org/3710763

كما أعلنت الوزارة عن اختيار موقع The Travel،الذى يعتبر إحدى البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصرى ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة، ونشر تقريرا، تحت عنوان “أفضل عشر دول تمتلك أروع أماكن سياحية” استعرضت فيها الأماكن السياحية بالدول العشر التى يمكن للسائحين زياراتها خلال العام الجارى.

وقد استعرضت خلال التقرير عددا كبيرا من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها داخل محافظات مصر.

https://www.dostor.org/3710794

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، بإيفاد مجموعة من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

يأتي ذلك استكمالاً للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.

كما اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية.

https://www.dostor.org/371020