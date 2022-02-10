الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها الاكتئاب.. تعرف على علامات دخول الرجال في أزمة منتصف العمر

علامات أزمة منتصف
علامات أزمة منتصف العمر عند الذكور

سلط مسلسل “البحث عن علا” للنجمة هند صبري والفنان هاني عادل، الضوء على أزمة منتصف العمر عند الرجال، فهي من المراحل الخطرة التي يمكن أن تساهم في زيادة نسب الانفصال، وهدم الأسر.

وأكد خبراء الطب النفسي بموقع " medicine net" الطبي، أن أزمة منتصف العمر عند الرجال، ليست تشخيصًا طبيًا رسميًا، إلا أنها مرحلة شائعة بين الأشخاص فوق سن 45 عامًا عادةً، حيث يمكن أن تسبب اضطرابًا عاطفيًا في حياتهم مع بداية سن الشيخوخة. 

ما هي علامات أزمة منتصف العمر عند الذكور؟

يمر العديد من الرجال بمرحلة عندما يلقون نظرة فاحصة على الحياة التي يعيشونها، حيث يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا أكثر سعادة، وإذا كانوا بحاجة إلى إجراء تغيير كبير.

كما يقيس العديد من الرجال قيمتهم من حيث نجاحهم المهني، لذلك قد تتمحور أزمة منتصف العمر لدى الرجال حول إنجازاتهم، أو حول الندم على عدم اتخاذ إجراءات لتحسين حياتهم المهنية عندما كانوا أصغر سناً.

وتشمل العلامات التي تشير إلى أزمة منتصف العمر لدى الذكور الشعور بعدم الرضا عن الوظيفة أو الزواج أو الصحة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإجراء تغييرات كبيرة في الحياة مع فقدان القدرة على التحمل واتخاذ خيارات غير عادي ، مثل بدء علاقة غرامية أو رغبة مفاجئة في الإثارة أو تجارب مثيرة.

هل يمكن أن تتحول أزمة منتصف العمر إلى اكتئاب؟

يمكن أن تتحول أزمة منتصف العمر إلى اكتئاب خطير والذي يتميز بعلامات مثل، التغييرات في عادات الأكل وعادات النوم، مع فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق، التعب غير المبرر، القلق، مشاعر اليأس، الأرق، الشعور بالذنب.

ويمكن لأزمة منتصف العمر أن تدفع الرجال نحو السلوكيات الجيدة والسيئة، على سبيل المثال الرجل الذي يعتقد أنه يجب أن يتعلم أشياء جديدة قبل فوات الأوان، أو الدخول بعلاقة مع فتاة تصغره لعشرون عامًا.

أكد الأطباء، أنه يجب ألا تدع المشاعر المدمرة تسيطر على تفكيرك، لذا حاول التحكم في عواطفك ولا تستسلم لها، قبل اتخاذ أي إجراء بناءً على مشاعرك.

الشيخوخة هند صبري أزمة منتصف العمر البحث عن علا علامات أزمة منتصف العمر عند الذكور

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

برقم الجلوس.. روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في المحافظات 2022

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»