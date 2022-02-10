أبرزها الاكتئاب.. تعرف على علامات دخول الرجال في أزمة منتصف العمر

سلط مسلسل “البحث عن علا” للنجمة هند صبري والفنان هاني عادل، الضوء على أزمة منتصف العمر عند الرجال، فهي من المراحل الخطرة التي يمكن أن تساهم في زيادة نسب الانفصال، وهدم الأسر.

وأكد خبراء الطب النفسي بموقع " medicine net" الطبي، أن أزمة منتصف العمر عند الرجال، ليست تشخيصًا طبيًا رسميًا، إلا أنها مرحلة شائعة بين الأشخاص فوق سن 45 عامًا عادةً، حيث يمكن أن تسبب اضطرابًا عاطفيًا في حياتهم مع بداية سن الشيخوخة.

ما هي علامات أزمة منتصف العمر عند الذكور؟

يمر العديد من الرجال بمرحلة عندما يلقون نظرة فاحصة على الحياة التي يعيشونها، حيث يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا أكثر سعادة، وإذا كانوا بحاجة إلى إجراء تغيير كبير.

كما يقيس العديد من الرجال قيمتهم من حيث نجاحهم المهني، لذلك قد تتمحور أزمة منتصف العمر لدى الرجال حول إنجازاتهم، أو حول الندم على عدم اتخاذ إجراءات لتحسين حياتهم المهنية عندما كانوا أصغر سناً.

وتشمل العلامات التي تشير إلى أزمة منتصف العمر لدى الذكور الشعور بعدم الرضا عن الوظيفة أو الزواج أو الصحة، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإجراء تغييرات كبيرة في الحياة مع فقدان القدرة على التحمل واتخاذ خيارات غير عادي ، مثل بدء علاقة غرامية أو رغبة مفاجئة في الإثارة أو تجارب مثيرة.

هل يمكن أن تتحول أزمة منتصف العمر إلى اكتئاب؟

يمكن أن تتحول أزمة منتصف العمر إلى اكتئاب خطير والذي يتميز بعلامات مثل، التغييرات في عادات الأكل وعادات النوم، مع فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق، التعب غير المبرر، القلق، مشاعر اليأس، الأرق، الشعور بالذنب.

ويمكن لأزمة منتصف العمر أن تدفع الرجال نحو السلوكيات الجيدة والسيئة، على سبيل المثال الرجل الذي يعتقد أنه يجب أن يتعلم أشياء جديدة قبل فوات الأوان، أو الدخول بعلاقة مع فتاة تصغره لعشرون عامًا.

أكد الأطباء، أنه يجب ألا تدع المشاعر المدمرة تسيطر على تفكيرك، لذا حاول التحكم في عواطفك ولا تستسلم لها، قبل اتخاذ أي إجراء بناءً على مشاعرك.