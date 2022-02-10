تصعيد 18 مشروعا لتمثيل المنوفية في المسابقة الدولية «ISEF 2022»

كشفت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن لجنة التحكيم الخاصة بتقييم مشروعات الطلاب والمشاركة في المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF 2022 واختتمت فعالياته منذ قليل بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الهندسة بشبين الكوم، انتهت من تصعيد 18 مشروعا بمشاركة 32 طالب وطالبة من إجمالي 72 مشروعا مقدمة من طلاب مدارس المنوفية لتمثيل محافظة المنوفية في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

واستعرضت مدير المديرية في كلمتها خطة الطريق للحفل الختامي لتقييم مشروعات الطلاب موضحة أنه تم استهداف تدريب 200 معلم وتم عمل 14 معرضا مدرسيا لتشجيع الطلاب داخل الإدارات التعليمية العشر وأقامت المديرية 10 معارض تمهيدية ضمت 150 مشروعا مقدمه من الطلاب وتم تصعيد 72 مشروعا نهائيا للتقييم اليوم على مستوى محافظة المنوفية بمشاركة 109 طالب وطالبة.

وقامت مدير المديرية والمرافقين بتكريم الفرق المنفذة للمشروعات التي تم تصعيدها لتمثيل تعليم محافظة المنوفية على مستوى الجمهورية تقديرا لهم متمنية لهم التوفيق في التصفيات النهائية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المعرض الدولي الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية.