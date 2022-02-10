الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصعيد 18 مشروعا لتمثيل المنوفية في المسابقة الدولية «ISEF 2022»

المشاركين في المسابقه
المشاركين في المسابقه

كشفت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن لجنة التحكيم الخاصة بتقييم مشروعات الطلاب والمشاركة في المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF 2022 واختتمت فعالياته منذ قليل بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الهندسة بشبين الكوم، انتهت من تصعيد 18 مشروعا بمشاركة 32 طالب وطالبة من إجمالي 72 مشروعا مقدمة من طلاب مدارس المنوفية لتمثيل محافظة المنوفية في فعاليات التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

واستعرضت مدير المديرية في كلمتها خطة الطريق للحفل الختامي لتقييم مشروعات الطلاب موضحة أنه تم استهداف تدريب 200 معلم وتم عمل 14 معرضا مدرسيا لتشجيع الطلاب داخل الإدارات التعليمية العشر وأقامت المديرية 10 معارض تمهيدية ضمت 150 مشروعا مقدمه من الطلاب وتم تصعيد 72 مشروعا نهائيا للتقييم اليوم على مستوى محافظة المنوفية بمشاركة 109 طالب وطالبة.

وقامت مدير المديرية والمرافقين بتكريم الفرق المنفذة للمشروعات التي تم تصعيدها لتمثيل تعليم محافظة المنوفية على مستوى الجمهورية تقديرا لهم متمنية لهم التوفيق في التصفيات النهائية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المعرض الدولي الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

مستوى محافظة المنوفية مدارس جمهور مصر فعاليات عرض تعليم طلاب لجنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما