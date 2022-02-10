الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفحم عامل وإصابة 3 بسبب ماس كهربائى بالإسكندرية

جثة
جثة

فى حادث مأساوى، تفحم عامل وأصيب 3 أشخاص بحروق خطيرة داخل بلكونة بشارع الزوايدة بمنطقة الرمل ثانٍ، بسبب ماس كهربائي من ماسورة الضغط العالى.

وكان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا من نائبه اللواء محمد هندى حكمدار الإسكندرية، وتبين من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، أنه أثناء قيام أحمد محمد أحمد، 55 سنة، عامل كهربائي، بإصلاح ماسورة داخل بلكونة بالزوايدة بشارع الخرونة بالرمل ثانٍ فحدث تلامس لكهربة الضغط العالى، مما أدى إلى تفحم جثته، وإصابة 3 آخرين داخل البلكونة فى محاولة إنقاذه. 

تمكنت قوات الحماية المدنية من فصل التيار الكهربائي وإخماد الماس الكهربائي ونقل الجثة لمشرحة الإسعاف، ونقل المصابين لمستشفى راس التين العام لإنقاذ حياتهم من الموت، وتم عمل تحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية حول الواقعة.

تفحم عامل حروق منطقة الرمل ثاني ماسورة الضغط العالى ماس كهربائي الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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