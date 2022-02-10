للمرة الثانية.. رفع جلسة محاكمة المتهمين فى واقعة «هايدي» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

قررت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، رفع جلسة محاكمة المتهمين الخمسة في واقعة ابتزاز الطالبة هايدي ضحية الابتزاز الإلكتروني لطلب أسطوانة المصنفات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

كانت نيابة أولاد صقر، برئاسة محمد عوض، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قد وجهت للمتهمين الخمسة فى واقعة الطالبة “هايدي” الضحية الجديدة للابتزاز الإلكتروني بمحافظة الشرقية، تهمتي الابتزاز الإلكتروني والتهديد، وهو تهديد وترهيب للضحية بنشر صور خادشة للضحية واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة.