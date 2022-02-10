اعترافات المتهم بقتل زوجته تعذيبًا في حلوان: «خلعتني وعايزة العيال»

أدلى المتهم بقتل زوجته تعذيبًا، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، وقال إنه ارتكب الواقعة بدافع الانتقام منها لإقامتها دعوى خلع ضده بعد سنين من زواجهما.

وأضاف المتهم أنه زوجته تركته منذ عام وشهرين، وأقامت دعوى خلعه، فنجح قبل الواقعة بشهر ونصف في استدراجها بحجة رؤية طفليها، واحتجزها في منزله واستمر في ضربها وتعذيبها باستخدام خرطوم يوميًا وحرقها في جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة موضحًا: «بهدلتني في المحاكم وعايز العيال».

وتلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده قيام عاطل بقتل زوجته.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن مقتل ربة منزل تُدعى "انتصار بخيت" وتبلغ من العمر 44 عامًا، على يد زوجها ويُدعى "خالد عبدالعال محمد"، وشهرته خالد العجوز، ويبلغ من العمر 45 عامًا - عاطل ومقيم بمنطقة عرب غنيم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمود عاطف، معاون مباحث حلوان، من ضبط المتهم، والتحفظ على خرطوم وعصا خشبية المستخدمين في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.