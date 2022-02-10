رابط موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني الرسمي لخدمات المشتركين.. تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الخدمات إلى جمهور المشتركين بشركاتها المخصصة في مجال توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار مسئوليتها النابعة من اختصاصها كحقيبة وزارية خدمية مباشرة الاتصال بالمواطنين.

خدمات موقع وزارة الكهرباء

وتقدم هذه الخدمات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التسع، والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة عبر السطور التالية.

خدمات موقع وزارة الكهرباء

وتتضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها العديد من الخدمات المختلفة، ومنها: الاستعلام عن الفواتير، شركات التصنيع المحلى، خدمات المستثمرين، دليل المستثمرين، إجراءات التوصيل، الشكاوى، إبلاغ عن سرقة التيار، حساب الاستهلاك، بنك الافكار، الدورة الاجرائية لتوصيل الكهرباء للمستثمرين، من هنا.

أهداف وزارة الكهرباء

وتهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تقديم خدمة مباشرة إلى المواطنين تتمثل في توفير الكهرباء وتعميمها على مستوى المحافظات في كل مصر، وتتمثل أهدافها فيما يأتي: رسم السياسات ووضع الخطط العامة، وتعريفة بيع الكهرباء للمستهلك بجميع القطاعات المختلفة.

كما تتضمن أهداف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإشراف كافة المشروعات القومية في مجال الإنتاج والنقل، وضع نظم الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالكهرباء في كافة المجالات، تقديم المشورة والخبرة الفنية، وضع المزيج الأمثل لمصادر الطاقة.

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كما تتضمن أهداف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تدبير احتياجات المستهلك وتقديمها بأعلى جودة، ونشر ثقافة استخدامات الطاقات المتجددة والتوسع في استخدامتها، وتوصيل الكهرباء لكل المناطق في أبعد نقطة في البلاد، والتوسع في مشروعات الربط الكهربائي الدولي الإقليمي والدولي، تعظيم المشاركة المحلية فى التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية، جميعها أهداف تسعي إلي توفير الطاقة الكهربائية وتأمين استقرارها واستدامة توفيرها بكفاءة وأعلي جودة وبأقل تكلفة فعلية.