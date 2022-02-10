الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منها إقامة الاتحاد الجمركي العربي.. توصيات اجتماع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

- نيفين جامع: متابعة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي . 

- طرح مبادرة إنشاء شبكة المنافسة العربية من أبرز توصيات المجلس خلال الدورة الحالية.

- المجلس الوزاري يصدر توصيات خاصة بقواعد المنشأ التفصيلية العربية ويعتمد اتفاقية تنظيم نقل "الترانزيت" بين الدول العربية.

- دعوة الدول العربية للمساهمة في حشد الدعم الدولي  لتأييد طلب السعودية استضافة معرض اكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض.
 

أعلنت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اتخذت العديد من القرارات الهامة ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم العمل العربي المشترك، وتهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وذلك فيما يتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية.  

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن المجلس في دورته الحالية خرج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الإنجازات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي العربي، الذي يتطلب مزيد من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع المجالات.

- أهم توصيات المجلس

وقد جاءت أهم توصيات المجلس على النحو التالي:

التأكيد على الموضوعات الاقتصادية المقترح تضمينها في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ31 منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، ومتابعة متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما تم إنجازه في ملف الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، كما تم التباحث حول الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم الإثناء على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بلجنة التنفيذ والمتابعة فقد تم الترحيب بمبادرة إنشاء منصة عربية للمنافسة (شبكة المنافسة العربية) والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على التعاون العربي المشترك في هذا المجال، كما تم إصدار توصيات خاصة بقواعد المنشأ التفصيلية العربية والشؤون الجمركية حيث تم اعتماد اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية وكذا توصيات بشأن الاتحاد الجمركي العربي وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي.

كما تضمنت التوصيات دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض اكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة استضافة المعرض، والطلب من الدول العربية الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض المعني باختيار الدولة المضيفة للمعرض، تأييد طلب المملكة استضافة هذا المعرض الدولي الهام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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