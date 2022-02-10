الخميس 10 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحرى والقبلى اليوم

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الخميس، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل، وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة، وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق، وهو ما سيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن ملابسات حادث اصطدام قطار بأتوبيس نقل عام بالسويس، مشيرة إلى أنه أثناء مسير قطار فوارغ حاويات بكم 11 بين بلوكي السماد والسادات خط السويس/ العين السخنة فوجئ السائق بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم (5653 ط- س) تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور، وتم إطلاق التحذيرات لسائق الأتوبيس ولم يستجب، ما أدى إلى احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس.

تصادم قطار بضائع بأتوبيس

أسفر الحادث عن  إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام بحسب البيان الصادر عن هيئة سكك حديد مصر.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها وعبور السكة من الأماكن المخصصة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

السكة الحديد التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم ٩٠ دقيقة السكة الحديد المتوقعة للقطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

موفد أمريكى يحض لبنان وإسرائيل على تسوية النزاع الحدودى البحرى بينهما

سوريا تدين الهجوم الإسرائيلى على أراضيها