السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحرى والقبلى اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الخميس، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجهين البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسًا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها تقوم بمتابعة كافة جداول التشغيل، وذلك منعا لوجود تأخيرات في مواعيد القطارات، ما يتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

ولفتت هيئة السكة الحديد إلى أن التأخيرات سوف تقل بنسبة كبيرة، وذلك بسبب قرب انتهاء أعمال التطوير في بعض المناطق، وهو ما سيساعد فى عودة سرعة القطارات لطبيعتها وبالتالي عدم وجود تأخيرات.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن ملابسات حادث اصطدام قطار بأتوبيس نقل عام بالسويس، مشيرة إلى أنه أثناء مسير قطار فوارغ حاويات بكم 11 بين بلوكي السماد والسادات خط السويس/ العين السخنة فوجئ السائق بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم (5653 ط- س) تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور، وتم إطلاق التحذيرات لسائق الأتوبيس ولم يستجب، ما أدى إلى احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس.

تصادم قطار بضائع بأتوبيس

أسفر الحادث عن إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة، وتم نقلهم لمستشفى السويس العام بحسب البيان الصادر عن هيئة سكك حديد مصر.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها وعبور السكة من الأماكن المخصصة؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.