الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تنقذ سيدة مسنة وتنقلها لدور رعاية

المسنة
المسنة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الشكوى الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٠ عامًا بلا مأوى وغير قادرة على الحركة، وذلك بجوار محطة السكة الحديد بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، علما بأن أحد المواطنين يستضيفها بأحد الجراجات، وذلك لحمايتها من الأمطار وسوء حالة الطقس، وناشد المواطن المسئولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن سرعة إنقاذ المواطنة. 

وفي هذا الإطار تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، حيث تم التوجه إلى موقع الشكوى والعثور على السيدة المسنة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطنة، علما بأنه تم إيداع المواطنة إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفيما يخص البلاغات، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق التدخل السريع يتلقى عدة بلاغات من خلال:-

- تلقى الشكاوى المُقدمة لوحدة الاستقبال بالوزارة.

- حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

- 16528 الخط الساخن التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

- الشكاوى المُرسلة من خلال البريد أو المُسلمّة بالوزارة بشكل شخصي.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن فريق التدخل السريع يلعب دورا مهما فى حالة تقلبات الطقس سواء أمطارا أو سيولا، موضحة أنه فى حالة ظهور حالات أو تلقى بلاغات يتم التعامل معها فورا بتوفير المأوي اللازم لها ونقلها لإحدى دور الرعاية أو توفير الأغذية والبطاطين لمن يرفض الانتقال لدور الرعاية.

كما يتم تقديم الدعم النفسي والصحي والأنشطة الترفيهية للنزلاء بالدور.

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وائل لطفي

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