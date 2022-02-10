الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

مقاتلات f16 إسرائيل
مقاتلات f16 إسرائيل

أرسلت وزارة الجيش الإسرائيلي أربع طائرات مقاتلة من طراز «F16» إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تستخدم القوات الجوية الأمريكية تلك الطائرات في أغراض التدريب، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وأرسلت إسرائيل، في وقت سابق، 8 طائرات مقاتلة طراز «F16» إلى الولايات المتحدة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الطائرات المرسلة - حتى اليوم - 12 طائرة مقاتلة.

ووقعت وزارة الجيش الإسرائيلي، اتفاقية لبيع 29 طائرة مقاتلة من طراز «F16» إلى شركة «Top Aces»، والتي ستوفر خدمة «الرحلات الجوية المعادية» للقوات الجوية الأمريكية وذلك لأغراض التدريب.

F16 طائرة F16 وزارة الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة الامريكية

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