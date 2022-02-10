بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»

أرسلت وزارة الجيش الإسرائيلي أربع طائرات مقاتلة من طراز «F16» إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تستخدم القوات الجوية الأمريكية تلك الطائرات في أغراض التدريب، حسبما أذاعت القناة السابعة في التليفزيون الإسرائيلي.

وأرسلت إسرائيل، في وقت سابق، 8 طائرات مقاتلة طراز «F16» إلى الولايات المتحدة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الطائرات المرسلة - حتى اليوم - 12 طائرة مقاتلة.

ووقعت وزارة الجيش الإسرائيلي، اتفاقية لبيع 29 طائرة مقاتلة من طراز «F16» إلى شركة «Top Aces»، والتي ستوفر خدمة «الرحلات الجوية المعادية» للقوات الجوية الأمريكية وذلك لأغراض التدريب.