الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من 50 سنة سجنًا فى قضيتى مخدرات بأسوان

جريدة الدستور

ألقى ضباط مباحث أسوان، اليوم الخميس، القبض على أحد العناصر الإجرامية "هارب" من تنفيذ حكمين بالسجن المؤبد وبحوزته قطعتى سلاح بكوم أمبو.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، بتواجد أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي "مخدرات"، والمقضي فيهما بالسجن المؤبد، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بنطاق محافظة أسوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 2 فرد محلى، دراجة نارية "دون لوحات معدنية".

وبمواجهته، اعترف بحيازته الأسلحة النارية، كما أقر بصحة الحكمين الصادرين ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث أسوان العناصر الإجرامية هارب السجن المؤبد قطعتى سلاح

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