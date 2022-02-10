الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق فى محل نظارات بمدينة مطوبس

حريق
حريق

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة كفرالشيخ، صباح اليوم، من السيطرة على حريق شب بمحل نظارات بمدينة مطوبس، دون خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات محافظة كفرالشيخ قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث حريق في محل نظارات بشارع السوق أمام مجمع مدينة مطوبس.

وعلى الفور، انتقل المحاسب ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأنور عطية، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وإسعاف، وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية كفر الشيخ حريق محل نظارات مطوبس

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وائل لطفي

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