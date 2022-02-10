الخميس 10 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3 وفيات و2866 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 حالات وفاة و2866 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة السعودية، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أنه تم تسجيل 3379 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، فيما سجل إجمالي الحالات الحرجة 1052.

وأوضحت الصحة السعودية أن إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع إلى 722 ألفًا واثنين حالة، بينها 8965 حالة وفاة و681 ألفًا و711 حالة شفاء.

ونوهت وزارة الصحة بأن إجمالي الجرعات المعطاة ضد فيروس كورونا حتى اليوم بلغ 59 مليونًا و092 ألفًا و350 جرعة.

وكانت السعودية سجلت، أمس الأربعاء، 3 وفيات و3162 إصابة و4088 حالة شفاء من الفيروس.

وكان المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن الاحد الماضي خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوباء، أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل لأكثر من 58 مليون جرعة، وقد تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23.7 مليون شخص، معتبرًا أن "أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح، وقد أسهمت في خفض الحالات الحرجة" من الإصابة.

 

فيروس كورونا وزارة الصحة حالات وفيات كورونا اصابات جديدة حالات شفاء

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وائل لطفي

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