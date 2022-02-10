افتتاح معرضى «فى انتظار ما سيأتى» و«على ورق» بمركز محمود مختار

يفتتح السفير البلجيكي في القاهرة، فرانسوا كورنيه ديلزيوس، ويصحبه الفنان جلال جمعة، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، معرض كاريكاتير للفنان البلجيكي "لوك ديسكماخر"، والذي يقام في بيت جلال بميدان عابدين، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

ينظم المعرض بيت جلال بالتعاون مع مدونة إيجيبت كارتون، ويضم 25 عملا فنيا، تسلط الضوء على العديد من القضايا التى يتعرض لها العالم، منها تفشي جائحة كورونا، ووسائل التواصل الإجتماعي، وغيرها.

يذكر أن الفنان لوك يسكماخر من مواليد 1955، رسام كاريكاتير بلجيكي، يعيش في تورهوت، بالقرب من بروكسل العاصمة البلجيكية، حصل على أكثر من 270 جائزة دولية، أقام معارض كاريكاتير شخصية في البرازيل وسلوفاكيا وبولندا وبلجيكا، وشارك في المئات من معارض الكاريكاتير الدولية، وكان عضو لجنة التحكيم في العديد من مهرجانات ومسابقات الكاريكاتير في بلجيكا والبرازيل وكرواتيا وسلوفاكيا وإيران وإزمير وتركيا.

ينسق المعرض كل من الفنان سمير عبد الغني، والفنان فوزى مرسى، ويستمر حتى 15 فبراير 2022.

افتتاح معرض "على ورق"

في سياق متصل، يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم، المعرض الفردي للفنان علي حسان، والذي يقام تحت عنوان "علي ورق"، وذلك بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي. ويستمر المعرض حتى 20 فبراير 2022.

الطبيعة تغنى بلمسة سوبر رياليزم

وعنه يقول الفنان والناقد صلاح بيصار: على حسان .. من بداية رحلته مع الابداع وهو يتألق بلمسته الخاصة. وكلما امتد الزمن زاد تألقا فى لوحة التصوير، تلك اللوحة التى تغنى فيها الطبيعة والبشر والكائنات وحتى الأشياء فى فضاءات تصويرية تنتمى للواقعية الأسمى، وهو اتجاه ظهر فى النصف الثانى من الستينات مع ثورة مابعد الحداثة وأسفر عن لوحات وتماثيل ملونة أكثر واقعية من الواقع وتنتمى فى نفس الوقت إلى فلسفة وفكر حديث.



افتتاح معرض "في انتظار ما سيأتي"

كما يفتتح الدكتور خالد سرور، في السابعة مساء اليوم، المعرض الشخصي للفنانة هالة مختار، والذي يقام بعنوان "في انتظار ما سيأتي"، وذلك بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي. ويستمر المعرض حتى 20 فبراير الجاري.

يشار إلى أن الفنانة التشكيلية "هالة مختار"، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، وعملت مدرسة فنون للمرحلة الابتدائية. أقامت أول معرض فنى لها عن الفلكلور المصري سنة 2009، وشاركت فى معارض جماعية مختلفة من مقتنيات فنية خاصة ثم معرض فردي آخر عام 2018 والذى كان يمثل نتاج ثلاث أعوام من التحول في منتجها الفني ورؤيتها الفنية، حيث بدأت بالاهتمام بكل ما يخص المرأة وكان عنوان المعرض "هن حالات مؤقتة" وأقيم بمتحف محمود مختار.

