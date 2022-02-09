تأجيل محاكمة 7 قتلوا شابا خلال إطلاق نار عشوائي بالدقهلية لـ9 مارس

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شاب أثناء ‏جلوسه على ‏مقهي، إلى جلسة 9 مارس المقبل

المتهمون أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة آلية في اتجاه المقهى ‏للانتقام ‏من صاحبه فقتلوا الشاب الذي تصادف جلوسه علي المقهى وفروا هاربين.

تمكنت مباحث ‏الدقهلية من ‏إلقاء القبض على 4 منهم، وقدمتهم للنيابة العامة والتي أحالتهم محبوسين إلي محكمة الجنايات. ‏

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية ‏رقم ‏‏15198 لسنة 2021 جنايات مركز شربين، والمقيدة برقم 1859 لسنة 2021 كلي شمال ‏المنصورة للمحاكمة وهم: أحمد. ف. ح 27 عاما محبوس، من قرية ‏ديمشلت مركز دكرنس.

ومحمد. أ. ر 26 عاما محبوس، من دكرنس، ومحمود. م. ع. ‏ا محبوس، ‏وطلعت. ع. ا. أ 27 عاما محبوس‏‎ ‎نجار موبيليا - مقيم ديمشلت - مركز دكرنس ، "وجيه م. ‏م."، و"السيد س. ا."، و "السيد ف. ح."، هاربين.‏

وأوضحت النيابة أن المتهمين في 10/9/2021م بدائرة مركز شربين من الأول حتي السادس: ، ‏قتلوا المجني عليه محمد. م. ع. ‏م. م عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا ‏النية، علي قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «3 بنادق آلية » بحوزة المتهمين من الأول حتى ‏الثالث، وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سالفا تواجده به مستقلين ‏3 دراجات نارية قيادة المتهمين من ‏الرابع حتى السادس، و في سبيل اتمامهم جريمتهم محل ‏الاتهام الثاني، وما ان وطأت قدماهم مكان ‏الواقعة، حيث تصادف وجود المجنى عليه حتى ‏ترجل المتهمين من الأول حتى الثالث مشهرين أسلحتهم ‏النارية آنفة البيان مطلقين منها صوب ‏المجني عليه والمتواجدين رفقته وابل من الأعيرة النارية غير ‏ابهين بمستقرها ‏قاصدين من ذلك قتلا، فاستقر إحداها بجسد المجني عليه مخلفا بكلا جانبيه، فتحتي ‏دخول و‏خروج، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى المسادس رفقتهم على مسرح الجريمة ‏للشد ‏من أزرهم، محدثين ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص ‏به والتي ‏أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، مرتضين جميعهم بما يأتيه فعلهم الاجرامي من ‏نتيجة احتمالية بإزهاق ‏روح المجنى عليه. ‏

وشهد "لمعي ح. ع"،38 عاما، مالك مقهي - ومقيم منطقة ترعة غنيم - مركز شربين - محافظة الدقهلية، ‏في تحقيقات النيابة العامة، أنه علي أثر خلف سابق فيما بينه والمتهمين الأول والسابع السابق ادلائه ‏بشهادة ضد شقيقهما في القضية رقم 12084 لسنة 2020 جنايات شربين، ‏وحال تواجده بالمقهى خاصته ‏رفقة المجني عليه المتوفي محمد محمود عطية وكذا شاهدين ، فوجئ بحضور المتهمين من الأول حتي ‏السادس مستقلين 3 دراجات ‏نارية، وما آن دنوا من المقهى خاصته مبصرين إياه، حتي ترجل كلا من ‏المتهمين الأول والثاني والثالث مشهرين ما بحوزتهم من أسلحة نارية "بنادق آلية" مطلقين منها صوبه ‏وابل من ‏الأعيرة النارية غير أبهين بمستقرها قاصدين من ذلك قتلا، فاستقر عیارین ناريين من ‏السلاح ‏الناري حوزة المتهم الأول بكلتا قدميه محدثين ما قد حل به من إصابات، فيما استقر عيار ‏ناري ‏آخر بجسد المجني عليه محمد محمود عطية محدثا إصاباته والتي أودت بحياته، مردفا أنهم ‏ما أن ‏فرغوا من فعلتهم حتي استقلوا دراجاتهم النارية آنفة البيان لاذين بالفرار بواسطة باقي ‏المتهمين من الرابع ‏حتي السادس مستقلي تلك الدراجات ، و عزي قصد المتهمين الي إزهاق روحهما. ‏