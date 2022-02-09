تأجيل محاكمة 7 قتلوا شابا خلال إطلاق نار عشوائي بالدقهلية لـ9 مارس
أصدرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شاب أثناء جلوسه على مقهي، إلى جلسة 9 مارس المقبل
المتهمون أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة آلية في اتجاه المقهى للانتقام من صاحبه فقتلوا الشاب الذي تصادف جلوسه علي المقهى وفروا هاربين.
تمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على 4 منهم، وقدمتهم للنيابة العامة والتي أحالتهم محبوسين إلي محكمة الجنايات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 15198 لسنة 2021 جنايات مركز شربين، والمقيدة برقم 1859 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة للمحاكمة وهم: أحمد. ف. ح 27 عاما محبوس، من قرية ديمشلت مركز دكرنس.
ومحمد. أ. ر 26 عاما محبوس، من دكرنس، ومحمود. م. ع. ا محبوس، وطلعت. ع. ا. أ 27 عاما محبوس نجار موبيليا - مقيم ديمشلت - مركز دكرنس ، "وجيه م. م."، و"السيد س. ا."، و "السيد ف. ح."، هاربين.
وأوضحت النيابة أن المتهمين في 10/9/2021م بدائرة مركز شربين من الأول حتي السادس: ، قتلوا المجني عليه محمد. م. ع. م. م عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية، علي قتله واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «3 بنادق آلية » بحوزة المتهمين من الأول حتى الثالث، وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سالفا تواجده به مستقلين 3 دراجات نارية قيادة المتهمين من الرابع حتى السادس، و في سبيل اتمامهم جريمتهم محل الاتهام الثاني، وما ان وطأت قدماهم مكان الواقعة، حيث تصادف وجود المجنى عليه حتى ترجل المتهمين من الأول حتى الثالث مشهرين أسلحتهم النارية آنفة البيان مطلقين منها صوب المجني عليه والمتواجدين رفقته وابل من الأعيرة النارية غير ابهين بمستقرها قاصدين من ذلك قتلا، فاستقر إحداها بجسد المجني عليه مخلفا بكلا جانبيه، فتحتي دخول وخروج، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى المسادس رفقتهم على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، محدثين ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، مرتضين جميعهم بما يأتيه فعلهم الاجرامي من نتيجة احتمالية بإزهاق روح المجنى عليه.
وشهد "لمعي ح. ع"،38 عاما، مالك مقهي - ومقيم منطقة ترعة غنيم - مركز شربين - محافظة الدقهلية، في تحقيقات النيابة العامة، أنه علي أثر خلف سابق فيما بينه والمتهمين الأول والسابع السابق ادلائه بشهادة ضد شقيقهما في القضية رقم 12084 لسنة 2020 جنايات شربين، وحال تواجده بالمقهى خاصته رفقة المجني عليه المتوفي محمد محمود عطية وكذا شاهدين ، فوجئ بحضور المتهمين من الأول حتي السادس مستقلين 3 دراجات نارية، وما آن دنوا من المقهى خاصته مبصرين إياه، حتي ترجل كلا من المتهمين الأول والثاني والثالث مشهرين ما بحوزتهم من أسلحة نارية "بنادق آلية" مطلقين منها صوبه وابل من الأعيرة النارية غير أبهين بمستقرها قاصدين من ذلك قتلا، فاستقر عیارین ناريين من السلاح الناري حوزة المتهم الأول بكلتا قدميه محدثين ما قد حل به من إصابات، فيما استقر عيار ناري آخر بجسد المجني عليه محمد محمود عطية محدثا إصاباته والتي أودت بحياته، مردفا أنهم ما أن فرغوا من فعلتهم حتي استقلوا دراجاتهم النارية آنفة البيان لاذين بالفرار بواسطة باقي المتهمين من الرابع حتي السادس مستقلي تلك الدراجات ، و عزي قصد المتهمين الي إزهاق روحهما.