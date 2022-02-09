الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز التقسيط في الزكاة على مدار العام؟.. تعرف على الحكم الشرعي

الزكاة
الزكاة

تعد أسئلة الزكاة من الفتاوى التي عليها إقبال كبير وتحظى باهتمام من المسلمين، نظرًا للأسئلة المتعددة عليها بالتزامن مع دخول شهر رمضان، حيث يوجد فيه زكاة الفطر، حيث تعد الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق أصيل للفقراء في مال الأغنياء.

وقد قال رسولنا (ص) "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" متفق عليه، وقَالَ الله تَعَالَى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)، وأما عن عقوبة الممتنع عن الزكاة قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).

وحول هذا المسألة، تلقت دار الإفتاء سؤال من أحد المواطنين عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها على"فيسبوك" يقول: هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر؟

من جانبها، قالت دار الإفتاء يجوز التقسيط فى الزكاة شرعًا، لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر«107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنينـ إضافة إلى الحملات التوعوية المتعلقة بالأسرة.

دار الافتاء الزكاة الفتاوى شهر رمضان المعظم أركان الإسلام الأغنياء لفقراء الفقير حكم تأخير إخراج الزكاة الفقهاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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