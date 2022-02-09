الموافقة على 39 طلب تقنين جديد في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم (93) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 39 طلب تقنين جديد ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 3452 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1880عقدا موزعا (1377عقود مباني+503عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.