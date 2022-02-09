رئيس علمية كورونا يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا

أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن هناك دراسات أجريت عام 2019 كشفت عن الأعراض التي تحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه من الممكن أن تعود الأعراض مرة أخرى بعد الشفاء.

وأكد حسني في تصريحات صحفية له أن تأثير الفيروس من الممكن أن يستمر على شكل التهاب في عضلة القلب، وتكسير في الجسم وزيادة ضربات القلب، مشيرا إلى أن أكثر عرضة مشهور عن متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا هو تليف نسيج الرئة الذي من الممكن أن تكون حالته ما بين بسيط وشديد.

ولفت حسنى إلى أنه في حالات التليف يحتاج المريض المعاقين من كورونا إلى موسعات الشعب الهوائية و الكورتيزون لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 80% تستجيب للعلاج ويختفي لديها التليف و20% يظل التليف موجودا.