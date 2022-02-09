إصابة فيليب السادس ملك إسبانيا بفيروس كورونا

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن إصابة الملك فيليب السادس، بكورونا مع أعراض خفيفة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال القصر الملكي في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن اختبار فيروس كورونا لملك إسبانيا فيليب السادس أظهر إيجابية عينته، بعد ظهور أعراض خفيفة بين عشية وضحاها وسيبقى في عزلة لمدة 7 أيام.

وأضاف القصر أن "الحالة الصحية العامة للملك فيليب جيدة وسيواصل أنشطته من مقر إقامته"، لافتًا إلى أن الملكة ليتيزيا وابنتهما الأميرة صوفيا لم تظهر عليهما أي أعراض.

وكان قد زار ملك إسبانيا فيليب السادس وعقيلته الملكة ليتيزيا جناح المغرب في المعرض الدولي للسياحة، المقام في مدريد.

وافتتحت العائلة المالكة الإسبانية، الإثنين، المعرض الذي يشارك فيه المغرب.

وارتدى مجموعة من الأشخاص الزي التقليدي المغربي في الجناح، كما وقاموا بعرض الوجهات السياحية في البلد.

ووصفت وسائل إعلام إسبانية زيارة الملك فيليب السادس بأنها "بادرة مصالحة" جديدة تجاه المغرب بعد شهور من الأزمة الدبلوماسية، واستقبل القائم بالأعمال المغربي في مدريد فريد أولوحاج، ملك وملكة إسبانيا.

وحضر حفل الافتتاح مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة في إسبانيا خالد ميمي. وقالت El Confidencial إن ميمي أجرى محادثة قصيرة مع ملك إسبانيا.