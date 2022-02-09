الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار زيوت الطعام في السوق المحلية اليوم

زيوت الطعام
زيوت الطعام

تباينت أسعار زيوت الطعام في القيمة السعرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022، بالسوق المحلي لدى التجار، لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، وأسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيدين المحلي والعالمي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، انخفضت عقود شهر فبراير لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء ببورصة ماليزيا.

واستقرت أسعار زيت الذرة في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 23,500 جنيه، وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر بالسوق المصري ليصل سعر الطن إلى 29,500 جنيه، وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 28,500 ألف جنيه ،بينما انخفض سعر زيت الأولين في السوق المحلي بمقدار 500 جنيهًا ليسجل سعر الطن 23,200 جنيه.

وزادت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، بما قيمته 100 جنيهًا لتسجل القيمة الشرائية للطن 25,800 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الأربعاء 9 فبراير 2022
استقرت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، ليسجل زيت الذرة كريستال (800 مل) 37.20 جنيهًا، وزيت عباد الشمس كريستال (2.2 لتر) 47 : 49 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس كريستال (800 مل) 30 : 32 جنيهًا.

وقال المهندس إبراهيم خطاب، رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم طرح زيوت ومسلى ومياه طبيعية بأسعار مخفضة عن السوق المحلية بنسب تتراوح من 25 إلى 30٪.

وأضاف خطاب خلال جولة تفقدية على مصنع الزيوت بطنطا في محافظة الغربية أنه يتم طرح تلك المنتجات بالأسعار الآتية: مسلي نباتي زنة 700 جرام بسعر 23 جنيها بينما مثيلتها في السوق المحلية بسعر 27 جنيها.

وتابع خطاب أنه يتم طرح الزيت زنة 1 لتر بسعر 27 جنيها، وتباع مثيلاتها في الأسواق المحلية بسعر 30 جنيها، ولتر زيت الذرة بسعر 31 جنيها ومثيلاتها في السوق المحلية بسعر 40 جنيها، وزجاجة المياه الطبيعية والمعبأة من الآبار الجوفية بسعر 1.5 جنيه وفي الأسواق المحلية بسعر 3 جنيهات.

وفي سياق متصل، قال خطاب إنه رغم ارتفاع أسعار الزيوت الخام عالميا، إلا أن وزارة التموين تقوم بشراء الزيت محليا وخارجيا، لتوفير مخزون استراتيجي والعمل على ضبط الأسعار.

وأضاف خطاب أنه يوجد لدى الشركة احتياطي استراتيجي من الزيت يكفي 6 شهور، حيث يتوفر لدى الشركة مخزون بنحو 21 ألف طن زيت، 72 ألف طن زيت خام في المحطة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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