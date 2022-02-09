«الكاثوليكية» تُحيى ذكرى الطوباوية أوزيبيا بالومينو

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكرى الطوباوية الأخت أوزيبيا بالومينو ينيس.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد- الفرنسيسكاني، سيرتها قائلا: وُلدت أوزيبيا بالومينو ينيس في 15 ديسمبر 1899 في كانتالبينو بإسبانيا، وهي واحدة من أربعة أطفال لأجوستين بالومينو وخوانا ينيس. عمل والدها مزارعًا موسميًا، وخلال أشهر الشتاء عندما لم يكن هناك عمل، أُجبر على السفر إلى القرى المجاورة للتسول للحصول على الطعام، مع وجود أوزيبيا الصغيرة إلى جانبه. كانت فرحة للغاية لكونها في صحبة والدها، وكانت أصغر من أن تفهم إذلاله في طلب "رغيف خبز من أجل محبة الله".

وتابع: عندما كانت أوزيبيا في الثامنة من عمرها، أجرت أول "لقاء" لها مع يسوع في الافخارستيا وشعرت بأنها مدعوة للانتماء إليه إلى الأبد وبشكل كامل. بعد وقت قصير، أُجبرت على ترك المدرسة والعمل لمساعدة الأسرة.

وأضاف: على الرغم من أنها كانت صغيرة، إلا أنها أظهرت نضجًا غير عادي في رعاية الأطفال الصغار، وعندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، ذهبت إلى سالامانكا مع أختها الكبرى وعملت مربية. استمر حبها لله في النمو وتم التعبير عنه جيدًا من خلال الرعاية التي قدمتها للأطفال.

وتابع: بعد ظهر كل يوم أحد، كانت أوزيبيا تذهب إلى المصلى في مدرسة "سانكتي سبيريتوس" التي تديرها بنات مريم بمساعدة المسيحيين؛ هنا تعرفت على الأخوات. لاحظن نضجها ومسئوليتها، وسألوا عما إذا كان بإمكانها التطوع بوقتها لمساعدتهم.

وواصل: كانت متاحة على الفور لبدء "مهمتها" وساعدت الأخوات في المطبخ، وجمع الحطب، وتنظيف المدرسة، ومرافقة الطلاب وإجراء المهمات. كانت دائمًا على استعداد "لتقديم يد المساعدة" ونقل روح الخدمة المبهجة والبسيطة لمن حولها.

وأكمل: أدرك الطلاب أنه في أوزيبيا كان هناك "شيء أعمق" وراء ابتسامتها المعتادة وطريقتها البسيطة، ووجدوا "أعذارًا" للتواجد معها، وتلقي المشورة والراحة من خلال كلماتها ومن خلال حضورها. ولكن أكثر من الكلمات، كانت حياتها والطريقة البسيطة التي تحدثت بها للفتيات.

واستطرد: على الرغم من أن رغبة أوزيبيا السرية كانت أن تصبح "ابنة مريم"، إلا أنها لم تطلب دخول المصلين لأنها كانت تخشى أن تُرفض بسبب نقص المال والموارد والتعليم مع ذلك، كانت تأمل أن "إذا قمت بواجباتي هنا بشكل جيد، من أجل حب العذراء المقدّسة، سأكون يومًا ما ابنتها في المصلين". وقد أوصت بهذه الرغبة في إحدى المرات لرئيس زائر، الذي قال لها "لا تقلقي بشأن أي شيء". باسم الأم العامة، قبلت أوزيبيا.

واختتم: في الخامس من أغسطس عام 1922، بدأت أوزيبيا في الابتداء واتخذت مهنتها الدينية بعد ذلك بعامين، عندما تم نقلها إلى منزل فالفيردي ديل كامينو في جنوب غرب إسبانيا.