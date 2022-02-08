الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد تكشف تفاصيل وفاة شخص فى حادث تصادم قطار بطنطا

حادث تصادم قطار بطنطا
حادث تصادم قطار بطنطا

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن أنه بعد قيام  خفير منفذ القاصد، الكائن بكم 03.00 بين طنطا / القاصد (خط طنطا / المنصورة) بغلق المنفذ لمرور قطاري 499 و994، والمنفذ مطور وشغال أجراس وأنوار منتظم ومزود بكاميرات مراقبة والمنفذ معد لمرور المركبات من جهة واحدة (جهة النازل للطالع)، وبعد مرور قطار 994 على الطالع تم اقتحام عدد 2 توك توك المنفذ من الجهة المخالفة (من الطالع للنازل)، أمام قطار 499 على النازل.

وتم الاصطدام بهما وإلقاؤهما خارج السكة، ما أدى إلي إصابة شخص ووفاة آخر وتم نقلهما لمستشفى الجامعة بطنطا.

ونتج عن ذلك تأخير قطار 499 مدة 10 ق.

وأهابت الهيئة بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، واتباع الإرشادات الخاصة بها عند عبور مزلقانات السكة الحديد، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.

هيئة السكك الحديدية اقتحام إقتحام عدد 2 توك توك منفذ القاصد بكم 03 00 بين طنط القاصد هيئة السكك الحديدية اجراس المخالف والمنفذ مطور وشغال أجراس

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