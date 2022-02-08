الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق يعترف بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بالقاهرة

حبس
حبس

اعترف سائق أمام رجال مباحث القاهرة بمزاولة نشاط إجرامى تمثل فى مغافلة المواطنين وسرقة متعلقاتهم والاستيلاء على أموالهم.

وألقى رجال مباحث مصر الجديدة القبض على السائق بعدما سرقة حقيبة سيدة وكان بحوزته كمية من الهيروين ومبلغ مالى من متحصلات سرقته للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال قيامها باستيقاف إحدى سيارات الأجرة "تاكسى" لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم، قام قائدها بإيهامها بوجود عطل بالباب الخلفى للسيارة وطلب منها الجلوس بالمقعد الأمامي بجواره وفور وصولها ادعى سالف الذكر مساعدتها فى فتح الباب، وأثناء ذلك قام بمُغافلتها والاستيلاء على حافظة نقودها بداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى الواقعة، وتبين أنها قيادة (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات ذات الواقعة، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة .

سائق الأجهزة الأمنية القاهرة مغافلة المواطنين سرقة متعلقات

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