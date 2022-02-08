تغير طفيف لأسعار الدولار واليورو بعد تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي

حصل الدولار على دعم وتراجع اليورو في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بعد أن سعت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي للحد من توقعات رفع أسعار الفائدة التي أثارت القلق في أسواق السندات.



وفاجأ تشديد نبرة المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل أيام الأسواق ودفع عائدات السندات في منطقة اليورو والولايات المتحدة للارتفاع.



وعلى نطاق واسع، لم يطرأ تغير يذكر على سوق العملات إذ ينتظر المتعاملون والمستثمرون بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يوم الخميس.



وارتفع مؤشر الدولار 0.217 بالمئة، بينما انخفض اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1416 دولار.



وأبدت لاجارد موقفا أقل تشددا قائلة إن من المستبعد أن يستمر التضخم على ارتفاعه مما دفع اليورو للتراجع.



وانخفض الين الياباني 0.39 بالمئة أمام الدولار ليبلغ 115.5 للدولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3549 دولار فس أحدث تداول بزيادة 0.11 اليوم.



وتعدى سعر العملة المشفرة بتكوين متوسط سعرها في 50 يوما لتتجاوز 44 ألف دولار لأول مرة منذ شهر أمس الاثنين، واستقرت في آسيا محققة مكاسب تزيد على 17 بالمئة في أربع جلسات.



لكن بتكوين سجلت انخفاضا 1.47 بالمئة في أحدث تداول عند 43457 دولارا.

و في الاسبوع الماضي، ارتفع اليورو ، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 20 شهرًا الأسبوع الماضي، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في منطقة اليورو، بحثًا عن إشارات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي.

و تعرض اليورو لضغوط مؤخرًا، حيث انخفض 8% في ثلاثة أشهر، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سينضم إلى البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

وقبيل ظهور بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي واجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، صعد اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.12865 دولار.