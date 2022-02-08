الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص جراء تصادم توك توك بدراجة بالإسماعيلية

حادث
حادث

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك مع دراجة نارية مجهولة، الثلاثاء، على طريق أبوخروع بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، حيث تتراوح الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح بالجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "إيهاب م"38 عامًا مقيم بمدينة أبوصوير،" أحمد م"22 عامًا، "عبد لله ن" 22 عامًا مقيم بمدينة أبوصوير، "أحمد ا" 29 عامًا مقيم بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد يونس الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، يفيد بتصادم توك توك ودراجة نارية على طريق أبوخروع بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور، انتقلت على الفور قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير برئاسة رئيس المباحث إلى مكان الحادث، للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

4 أشخاص حادث تصادم توك توك دراجة نارية الإسماعيلية

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وائل لطفي

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