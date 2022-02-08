عائلة بسنت ضحية الابتزاز تحرر محضر عدم تعرض ضد أسرة متهم

حررت أسرة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، محضر عدم تعرض ضد أسرة أحد المتهمين في القضية، بعد تراشق بالألفاظ بين أقارب أحد المتهمين وشقيقة بسنت خالد.

كانت شقيقة بسنت خالد قد حررت محضراً ضد أقارب أحد المتهمين بعد تراشق بالألفاظ بينهم، وتدخل بعض عقلاء القرية، وتم إقناعها بالتنازل عن المحضر وأخذ تعهد على أسرة أحد المتهمين بعدم التعرض لهم مقابل التنازل عن محضر التعدي بالألفاظ عليها.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار سامي بريك، قد قررت تأجيل قضية اتهام أشخاص بابتزاز فتاة ودفعها للانتحار، والمعروفة إعلاميًا بقضية ابتزاز الفتاة بسنت خالد، لجلسة 8 مارس لطلبات الدفاع.