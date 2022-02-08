الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: خفض التصعيد حول أوكرانيا أمر ضرورى

جريدة الدستور

أكدت الرئاسة الروسية أن خفض التصعيد حول أوكرانيا أمر ضروري جدًا، مشيرًا إلى تصاعد التوتر بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال عما إذا كانت مقترحات الرئيس الفرنسي ستساعد على خفض تصعيد الموقف وما إذا كانت هذه المقترحات تلبي المخاوف الأمنية الروسية، إنه "بالنسبة لخفض التصعيد حول أوكرانيا فهو أمر ضروري جدًا، لأن التوتر يتصاعد يومًا بعد يوم".

وأضاف بيسكوف: نحن نرى كيف تقوم الدول الغربية بإرسال قوات إلى أوكرانيا وطائرات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، بينما تجري أوكرانيا مناورات وتختبر نماذج جديدة من المعدات العسكرية، مؤكدًا أن كل هذا يثير التوترات، لذلك أصبح خفض التصعيد الآن مطلوبًا للغاية.
 

إحباط هجمات إرهابية على منشآت تعليمية بعدد من المناطق

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن إحباط هجمات إرهابية على المنشآت التعليمية في عدد من مناطق البلاد في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم المتورطين هم من عناصر الحركة الإرهابية "كولومباين" المحظورة في روسيا.

وقال رئيس اللجنة، ألكسندر بورتنيكوف- في بيان اليوم الثلاثاء- إنه جرى في الآونة الأخيرة إحباط عدد من الجرائم الإرهابية في المرافق التعليمية، والتي أعد بعضها أعضاء في خلايا المنظمات الإرهابية الدولية في موسكو والقرم وإنجوشيا وكباردينو- بلقاريا ومقاطعة ستافروبول ومنطقة تفرسكايا.

ولفت إلى أن أنصار حركة "كولومباين" متورطون في الإعداد لمعظم الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت التعليمية في روسيا الاتحادية، مشددًا على أن السلطات الأمنية تتخذ إجراءات لضمان حماية المؤسسات التعليمية من الإرهاب وتجرى تمارين وتدريبات من خلال الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

موسكو هجمات إرهابية روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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