201.603 إصابة بكورونا فى روسيا وبولندا.. والنمسا تخفف قيودها

سجلت روسيا وبولندا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 201.603 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، والنمسا تخفف قيودها اعتبارًا من السبت المقبل.



وسجلت روسيا 165 ألفا و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 13 مليون و147 ألفا و666 إصابة.



وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم - أنه تم تسجيل 698 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 336 ألفا و721 شخصا.



وأشار البيان إلى تماثل 81 ألفا و188 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي (كوفيد ــ 19)، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 10 ملايين و706 آلاف و142 شخصا.



وأضاف أن الإصابات الجديدة سُجلت في جميع مناطق روسيا، البالغ عددها 85 منطقة، موضحا أن العدد الأكبر من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 12 ألفا و902 إصابة، تليها مدينة بطرسبورج بــ 11 ألفا و14 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 8 آلاف و486 إصابة خلال الــ 24 ساعة الماضية.



وتُظهر الأرقام الرسمية للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تراجعا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة؛ حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة أكثر من 171 ألف إصابة.



وسجلت بولندا، اليوم، 35 ألفا و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 286 حالة وفاة.



وذكر "راديو بولندا" - في نشرته الإنجليزية - أن أكثر من 19 ألف مريض يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا، فيما يوجد أكثر من 550 ألفا آخرين في العزل المنزلي.



يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء تخطى 5 ملايين و224 ألف إصابة.. فيما بلغ إجمالي الوفيات 106 آلاف و894 حالة وفاة.



وقررت الحكومة النمساوية، اليوم، إجراء تخفيف جديد في القيود المرتبطة بمكافحة وباء كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر - في بيان صحفي اليوم - إنه "سيتم منح غير الملقحين حريات أوسع في التسوق وفي الحصول على خدمات ملاصقة للجسد مثل تصفيف الشعر، إضافة إلى زيارة المكتبات والمتاحف والمعارض وغيرها".

وأشار إلى استقرار الإصابات الجديدة عند مستوى مرتفع وهو حوالي 27 ألف إصابة يومية، ولكن نسبة الإشغال في المستشفيات ووحدات العناية المركزة ما زالت مناسبة حيث يعالج 194 مريض كورونا حاليا في وحدات العناية المركزة، مع توافر 558 سريرًا إضافيا في وحدات العناية المركزة في حالة الضرورة.

في السياق، سجلت وزارة الصحة النمساوية، اليوم 27 ألفا و87 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.